Й досі палає: як на Київщині виглядає склад з продуктами після обстрілу росіян

29 березня о 16:05 російські окупанти у селі Красилівка, що на Київщині, обстріляли продуктовий склад однії з торговельних українських мереж. Внаслідок влучення снаряду у складську будівлю почалася пожежа. Її о 18:00 рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) локалізували на площі 20 тисяч квадратних метрів.

Проте у ніч з 29 по 30 березня вогонь на території продуктового складу знову розгорівся. Як зараз виглядає склад з продуктами після обстрілу росіян? Скільки людей постраждало та померло внаслідок обстрілу, а також як рятувальники працюють під час війни? Про це – далі у фоторепортажі сайту 24 каналу.

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Під час російсько-українських переговорів РФ обстріляла Київщину / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

До гасіння пожежі ДСНС залучила 25 осіб та сім одиниць техніки. У Telegram Київської обласної прокуратури наголосили, що у зруйнованих складах раніше зберігали продукти харчування, побутову хімію та інші товари загального вжитку.

За попередньою інформацією, жертв і потерпілих не має. Проте представник продуктового складу у коментарі сайту 24 каналу підтвердив загибель трьох осіб.

У зруйнованих складах раніше зберігали продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку / Фото Катерини Гаценко, 24 канал

Наразі Броварська окружна прокуратура розслідує факт порушення законів та звичаїв війни. Згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України, людей, які порушили закони та звичаї війни, позбавляють волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Ті ж самі дії, якщо вони поєднані з умисним вбивством, – караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним ув’язнення.

З 29 по 30 березня у турецькому Стамбулі пройшли українсько-російські перемовини. Це перший за кілька тижнів очний раунд переговорів обох делегацій. Під час переговорів низку українських регіонів обстріляли російські військові.

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Напередодні у Харкові снаряд прилетів у спини мирних жителів міста. Всі вони чекали на свою чергу у супермаркет. Водночас увечері 30 березня у Дніпрі пролунали вибухи. Міський голова Борис Філатов припустив, що це був ракетний удар.

Днем раніше, 29 березня, російські окупанти ракетами обстріляли низку населених пунктів Дніпропетровської області. Зокрема, у Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства. У Павлограді вона зруйнувала віадук. Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району.

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