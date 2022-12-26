Досі працює на Росію: ексзаступника cекретаря РНБО судитимуть за розгін "студентського Майдану"

Відносно колишнього заступника секретаря РНБО України Володимира Сівковича скерували до суду обвинувальний акт за організацію розгону "Студентського Майдану" в листопаді 2013 року.

Раніше стало відомо, що розслідування щодо Сівковича завершено. Працівники Державного бюро розслідувань встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України.

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З часом Володимир Сівкович став заступником секретаря РНБО та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу. Вже через 3 місяці за його участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що він й досі є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами Росії, що теж "не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя".

Як саме Сівкович організував побиття студентів

За даними ДБР, Сівкович, за завданням Віктора Януковича та Андрія Клюєва дав вказівку, а начальник головного управління столичної міліції дав наказ – в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року щодо насильного розгону мирної акції протесту – "Студентського Майдану" в центрі Києва.

У ході термінової нічної наради у кабінеті начальника ГУ столичної міліції під керівництвом заступника секретаря РНБОУ було віддано свідомо злочинний наказ,

– наголосили правоохоронці.

Зокрема, цей указ передбачав залучення спецпідрозділу "Беркут" для застосування сили до мітингувальників.

"Зачистка" Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки.

Суд заочно арештував Сівковича

Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо нього, оскільки підозрюваний утік і переховується на території держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював.