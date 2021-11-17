Митнику з Буковини, що влітку скоїв смертельну ДТП, досі не оголосили підозру

Митник Вадим Недуга вчинив смертельну ДТП 16 серпня 2020 року, коли загинула загинула пасажирка Audi. Попри це, його досі не затримали.

Державне бюро розслідувань пояснило, що наразі немає підстав повідомляти Недузі про підозру. Директор Територіального управління ДБР Владислав Васильєв повідомив, що не знає, де зараз винуватець ДТП.

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"Цього літа, 16 серпня, приблизно о 6:00, сталася аварія із загиблою пасажиркою зустрічного авто, а водій цього ж транспортного засобу потрапив до лікарні. За кермом автомобіля, який, ймовірно, допустив зіткнення, і справді був інспектор відділу митного поста Вадул – Сірет Буковинської митниці", – розповів Васильєв.

Де він перебуває зараз, невідомо, але в нас немає юридичних підстав його шукати, адже він не є підозрюваним у справі,

– додав він.

Чому не повідомили про підозру

Васильєв пояснив, що для повідомлення про підозру потрібно отримати докази провини. Тобто мовиться про завершення усіх експертиз. За словами директора територіального управління ДБР, із 13 експертиз у 9 вже отримали висновки.

"Рішення ще 4 експертів слідчі очікують. І якщо в процесі повідомлення про підозру митника не знайдуть за місцем проживання, ми оголосимо його в розшук", – зазначив представник ДБР.

Він додав, що не може розповісти багато інформації, щоб не нашкодити слідству.

Що відомо про Вадима Недугу

Це не перша ДТП, яку вчинив Недуга у нетверезому стані. У квітні 2016 року він спричинив аварію , де загинув спортсмен.

Джерело: "Молодий буковинець"