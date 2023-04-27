Має бути більше, – в ОП прокоментували слова генерала США про 98% доставленої бронетехніки

Напередодні генерал США, командувач сил НАТО в ЄС Крістофер Каволі зазначив, що в Україну вже доставили 98% обіцяної бронетехніки. На таку заяву вже відреагували у Володимира Зеленського.

Радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі національного марафону висловив сумнів, що Україна вже отримала 98% обіцяної бронетехніки. Про це пише 24 Канал.

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В ОП відреагували на заяву Каволі

Подоляк наголосив, що про достатність чи недостатність зброї може говорити лише Генеральний штаб ЗСУ. Також він додав, що заява Каволі ґрунтується на тих підрахунках, про які генерал США наразі знає.

Техніки має бути набагато більше. Снарядів, дійсно, дефіцит, особливо важких калібрів,

– підкреслив радник голови ОП.

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Що цьому передувало

Нещодавно командувач сил НАТО в ЄС Каволі заявив, станом на 26 квітня 2023-го міжнародні партнери передали Україні вже 98% обіцяної бронетехніки. Також він запевнив, що наші воїни отримують всю обіцяну зброю вчасно. Каволі додав, що підтримка України продовжиться й надалі.