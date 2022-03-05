Доставка по-українськи: ворожий літак над Черніговом збив працівник Укрпошти
Джерело:пресслужба Укрпошти
Мобілізований з Укрпошти капітан Сергій Чижиков збив ворожий російський штурмовик Су-34. Вартість ворожого літака 40 – 65 мільйонів доларів США.
Літак окупантів український герой збив біля Чернігова.
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Новітній літак окупантів Су-35 (вартість якого 40 – 65 мільйонів доларів США) збив у небі над Черніговом ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1",
– розповіли у пресслужбі.
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Мобілізований з Укрпошти капітан збив російський літак, який бомбив місто.
Новітній літак окупантів Су-35 (вартість якого 40-65 млн доларів США) збив у небі над Черніговом ветеран Сергій Чижиков за допомогою ПЗРК "Ігла-1".
Оце нормально доставив. Пишаємося нашим героєм!
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