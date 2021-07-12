У Болгарії відбулися дострокові вибори в парламент: перемагають партії експрем'єра та шоумена

Завершилося голосування на дострокових виборах до парламенту Болгарії. Як свідчать екзитполи, депутатами стануть представники 6 партій.

А загалом участь брали 23 політичні сили. Правляча партія перемагає, але вирішальної кількості голосів не матиме.

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Дострокові вибори у Болгарії: екзитполи та особливості

Дострокові вибори до парламенту Болгарії 11 липня цікавими були не тільки тим, що мали б дати відповідь на питання, як зміниться розклад сил у місцевій політиці.

На цих виборах також вперше в історії країни застосували машинне голосування (щоправда, тільки на великих дільницях) – без паперових бюлетенів.

Соціологічне агентство Gallup International провело екзитпол. За його даними, лідирує на виборах партія ГЄРБ. Цю партію вважали правлячою у країні, однак тепер ситуація не зрозуміла.

Її лідера, колишнього прем'єр-міністра Бойко Борисова, від керування урядом усунули у травні 2021 після масштабних протестів у Болгарії, підтриманих президентом.

у Болгарії, підтриманих президентом. Тоді ж глава держави призначив дострокові парламентські вибори.

Партія Борисова їх начебто виграє (з приблизно 22% голосів). Однак утворити коаліція та сформувати уряд навряд чи вдасться, адже інші парламентські партії на співпрацю з Борисовим не налаштовані.

друге місце (наразі за екзитполом) посіла з 21% голосів партія "Є такий народ". Це новачок болгарської політики, а очолює її шоумен і музикант Славі Трифонов.

Інші 4 партії, які, найімовірніше, будуть у парламенті:

"БСП за Болгарію" – 15%.

"Демократична Болгарія" – 14%.

"Рух за права і свободи" - 12%.

"Встань. Мафія геть!" – 5%.

Приблизно такі ж результати показують інші екзит-поли. Явка ж на виборах склала 34,5%. У ЦВК вже заявили, що підстав для оскарження результатів немає.

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