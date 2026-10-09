Кілька місяців роботи Starlink над Росією змусять ворога просити миру, – Юрій Федоренко

Українські військові потребують безперебійного супутникового зв'язку для ударних безпілотників над територією країни-агресорки. Таке технологічне рішення дозволить ефективно знищувати ворожі пускові установки та склади, що кардинально змінить хід бойових дій.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

За його словами, офіційні запити до партнерів щодо розширення можливостей зв'язку поки не дали очікуваного результату. Тому військовий закликав українську діаспору за кордоном виходити на законні акції, щоб вимагати надання технологій далекобійності.

Як зв'язок змінить ситуацію на фронті

Командир наголосив, що застосування супутникового інтернету на безпілотниках дозволило б безперебійно знищувати пускові установки "Шахедів", склади боєприпасів та об'єкти, які фінансують російську агресію.

Два-три, максимум чотири місяці безперебійної роботи системи Starlink по території Російської Федерації – і Росія прийде сама домовлятися про завершення бойових дій,

– сказав Федоренко.

Загроза внутрішнього розколу та ситуація на передовій

Оцінюючи загальну ситуацію, військовий підкреслив, що ворог наразі не має тактичної ініціативи. Росіяни планували прорватися на 50 – 70 кілометрів, але українські захисники зірвали ці наступальні плани. Водночас Федоренко попередив про активізацію всередині України п'ятої колони, яка під виглядом патріотів просуває російські наративи.

Їхня головна мета полягає у дискредитації Сил оборони через поодинокі скандали та нав'язуванні ідеї миру за будь-яку ціну. Капітуляція значит смерть. Ніхто не пересидить. Всі працездатні чоловіки підуть воювати на боці Росії проти інших країн, бо імперія має розширятися,

– наголосив командир.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що доступ до Starlink зробить українські дрони значно стійкішими до російських систем радіоелектронної боротьби. Крім того, стабільний зв'язок допоможе безпілотникам ефективніше полювати на ворожу техніку, яка перевозить балістичні ракети, ще до моменту їхнього запуску по українських містах.