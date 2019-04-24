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      "Доступні ліки" під загрозою через аудит Рахункової палати

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      "Доступні ліки" під загрозою
      "Доступні ліки" під загрозою / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що звіт Рахункової палати щодо аудиту державних закупівель ліків ставить під загрозу доступ українців до безоплатного лікування та може позбавити лікування пацієнтів з тяжкими захворюваннями.

      Зокрема у міністерстві вважають проведений аудит упередженим та зазначають, що двічі направляли Рахунковій палаті свої зауваження, однак їх не було враховано.

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      Також у МОЗ наголосили, що результати закупівель ліків міжнародними організаціями у порівнянні з іншими закупівлями ліків на ринку України підтверджують ефективність використання грошей виділених державою.

      Ціни на ліки під час закупівель міжнародних організацій суттєво нижчі. Це дозволяє підвищувати рівень забезпеченості громадян ліками та медвиробами по всій Україні,
      – мовиться у заяві міністерства.

      Проведення аудиту було ініційовано після відповідного зверненням лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко і тривав понад 6 місяців. Зазначається, що протягом останніх двох років це вже друга така перевірка з метою "оцінки ефективності використання грошей платників податків".

      У МОЗ виділили деякі зауваження, що ставлять під загрозу доступ до лікування та життя тисяч важкохворих пацієнтів.

      Незаконність включення до бюджетного фінансування закупівель ліків по 15 групах захворювань.

      Закупівля ліків для онкології, легеневої артеріальної гіпертензії, дихальних розладів новонароджених, гемолітичної хвороби новонароджених, медичної допомоги при кровотечах, лікування безплідності жінок, муковісцидозу, серцево-судинних захворювань, перитонеального діалізу, гепатитів В і С.

      Виключення з переліку препаратів, що закуповуються за держкошт, ліків для онкохворих дітей "off-label".

      Ліки застосовують у випадках дуже рідкісних форм пухлин саме у дитячій онкології або тоді, коли немає переконливої реакції на "дозволене" лікування.

      Водночас, у міністерстві наголосили, що у звіт не потрапили дані про фактичний стан справ, щодо фінансової ефективності закупівель ліків, вакцин і медвиробів через міжнародні спеціалізовані організації.

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      Йдеться про ціни закупівель через міжнародні організації, які в декілька разів нижчі ніж закупівлі аналогічних препаратів на регіональному рівні, безоплатні стенти для пацієнтів з інфарктом, закупівлю 90% препаратів для дорослих онкохворих дешевше, ніж у 2014 році та забезпечення вакцинами згідно з календарем щеплень.

      Також Рахункова палата вважає порушенням з боку МОЗ збільшення сум на закупівлі в іноземній валюті, спричинене сприятливими умовами на міжбанківському валютному ринку, що дозволить купити більше необхідних ліків.

       

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      Теги: ВО Батьківщина Рахункова палата Ліки Міністерство охорони здоров’я Новини України Новини політики
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