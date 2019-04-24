В Министерстве здравоохранения заявили, что отчет Счетной палаты относительно аудита государственных закупок лекарств ставит под угрозу доступ украинцев к бесплатному лечению и может лишить лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями.

В частности, в министерстве считают проведенный аудит предвзятым и отмечают, что дважды направляли Счетной палате свои замечания, однако они не были учтены.

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Также в Минздраве отметили, что результаты закупок лекарств международными организациями по сравнению с другими закупками лекарств на рынке Украины подтверждают эффективность использования денег выделенных государством.

Цены на лекарства во время закупок международных организаций существенно ниже. Это позволяет повышать уровень обеспеченности граждан лекарствами и медизделиями по всей Украине,

– говорится в заявлении министерства.

Проведение аудита было инициировано после соответствующего обращением лидера ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко и длилось более 6 месяцев. Отмечается, что в течение последних двух лет это уже вторая такая проверка с целью "оценки эффективности использования денег налогоплательщиков".

В Минздраве выделили некоторые замечания, которые ставят под угрозу доступ к лечению и жизни тысяч тяжелобольных пациентов.

Незаконность включения к бюджетному финансированию закупок лекарств по 15 группам заболеваний.

Закупка лекарств для онкологии, легочной артериальной гипертензии, дыхательных расстройств новорожденных, гемолитической болезни новорожденных, медицинской помощи при кровотечениях, лечение бесплодия женщин, муковисцидоза, сердечно-сосудистых заболеваний, перитонеального диализа, гепатитов В и С.

Исключение из перечня препаратов, закупаемых за госсредства, лекарств для онкобольных детей "off-label".

Лекарства применяют в случаях очень редких форм опухолей именно в детской онкологии или тогда, когда нет убедительной реакции на "разрешено" лечения.

В то же время, в министерстве отметили, что в отчет не попали данные о фактическом состоянии дел, о финансовой эффективности закупок лекарств, вакцин и медизделий через международные специализированные организации.

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Речь идет о ценах закупок через международные организации, которые в несколько раз ниже, чем закупки аналогичных препаратов на региональном уровне, бесплатные стенды для пациентов с инфарктом, закупку 90% препаратов для взрослых онкобольных дешевле, чем в 2014 году и обеспечения вакцинами в соответствии с календарем прививок.

Также Счетная палата считает нарушением со стороны Минздрава увеличение сумм на закупки в иностранной валюте, вызванное благоприятными условиями на межбанковском валютном рынке, что позволит купить больше необходимых лекарств.