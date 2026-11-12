Терехов наголосив на необхідності державної підтримки та захисті фармації від військових ризиків

Стабільність роботи аптек є питанням збереження життя людей, адже у прифронтових громадах воно залежить від доступності ліків.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов, наголосивши на необхідності державної підтримки та захисті фармації від військових ризиків.

За його словами, у невеликих містечках біля лінії фронту саме наявність працюючої аптеки часто визначає, чи залишаться там жити люди. Саме тому необхідно розширити державні програми компенсації вартості ліків, збільшити їх фінансування та об’єднати зусилля держави, місцевого самоврядування і бізнесу.

Розширення державних програм компенсації вартості ліків для людей та збільшення їх фінансування – ми сьогодні пропонуємо певний механізм для цього. На жаль, в період війни доступність ліків залежить не лише від їхньої вартості, а взагалі від того, є вони в наявності чи їх немає. Нам потрібно зберегти аптечну мережу, бо якщо взяти невеликі міста, то взагалі: коли там існує аптека – існує життя. А коли аптеки не будуть існувати, не буде там і життя, люди будуть просто виїжджати,

– зазначив Терехов.⁩

Задля підтримки галузі АПМГ раніше вже запропонувала знизити ПДВ на медикаменти з 7% до 5%, а наразі – ініціює створення робочої групи для розробки державної програми підтримки та законодавчих змін у Верховній Раді.

Ми чудово розуміємо, що перебуваємо в стані війни, і від фармації залежить дуже багато. Для нас дуже важливо сьогодні зберегти мережу аптек і логістичні ланцюги. Але не менш важливо підтримати саму фармацевтичну галузь, адже вона стикається і з кадровим дефіцитом, і з економічними труднощами,

– підкреслив очільник АПМГ.

Окрім того, щоб забезпечити доступність лікарських засобів для людей, які живуть поблизу лінії фронту, Асоціація прифронтових міст та громад та Асоціація фармацевтів України підписали меморандум про співпрацю.

"Я дуже хочу, щоб цей меморандум став дієвим механізмом. Щоб ми створили робочу групу, напрацювали все необхідне на законодавчому рівні та для уряду і почали результативно працювати", – констатував Ігор Терехов.