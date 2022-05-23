Довбой*би – це не образлива назва, бути ними – це доля росіян

Ось, до сліз... Просто до сліз. Не знаю, як можна прокоментувати. Я за цією тусовкою не стежу. Гидую. Але є друзі, котрі заходять.

"Реальність" племені кровопивць

Можу лише сказати, що люди живуть у своєму уявному світі, повному внутрішніх міфів, вигаданих небезпек та теорій світових змов проти Росії.

Про головне Чому від перемоги України над Росією залежить доля світу

Весь світ – вороги, кільце замикається, нацисти наступають, англійка гадить, Росія – батьківщина бобра та справедливості, оплот світового розуму. Біолабораторії, українці продалися, оскоплені слов'яни, н*гри-найманці бомблять Донбас 8 років, НАТО біля воріт. Феєричні довбой*би. Сперечатися марно. Те, що було мозком, замінилося патріотизмом у рідкому і смердючому вигляді.

В принципі, мені вже не шкода. Зрозуміло, учні Стругацьких, письменницьке братство, Ітерпрескон, пили разом... Та все одно не шкода. Віджалів ще 14-го. Ми по факту – по різні боки фронту, тут не шкодувати, а вчасно треба прицілитися.

Але дивуватися не втомлююся… Рідкісні довбой*би, слово честі. Польські найманці приїхали… Н*гри із ПАР. Хорватська дивізія. Зрозуміло, що 42 країни – у коаліції проти рашистів, що Путлера та його банду хочуть прибити всі, але…

Радимо Звірства Росії в Україні мовчки спостерігали за кілька "вулиць"



Російська пропаганда продовжує вигадувати міфи про війну в Україні / Фото з фейсбуку Яна Валетова

Приниження окупантів, що увійде в історію

П*здять російську наволоч прості українські айтішники, водопровідники, офіціанти, інженери, офіс-менеджери, бізнесмени. Палять так, що залишки "визволителів" можна з танкової башти чайною ложечкою зібрати. Весь екіпаж якраз у баночку від дитячого харчування поміститься.

Вагони-холодильники закінчилися, трупи нікуди складати, заберіть вже, віддайте матерям. У вас стадія "три дні до Києва, тиждень до Варшави" закінчилася? Це добре. Але тепер пішли польські батальйони.

Ах, так... Ви ж, довбой*би, з НАТО воюєте! Вам отримувати п*здюлі від України прикро, а від НАТО почесно? Ну, ок. Нехай буде НАТО. Головне, щоб вас п*здили скрізь, де ви з'являєтеся.

Решта зовсім не має значення. Довбой*би – це не образлива назва, бути ними – це ваша доля.

Важливе – львівські десантники знищили цілий підрозділ російських загарбників: дивіться відео