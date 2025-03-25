По чому Україна вперше вдарила "Довгим Нептуном": у Мінстратегпромі розкрили деталі

15 березня Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування "Довгого Нептуна" із дальністю ураження до 1000 кілометрів. Низка ЗМІ тоді припустили, що цією ракетою Україна могла уразити НПЗ у Туапсе у Краснодарському краї, розташований за 550 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

В інтерв'ю виданню Nettavisen міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін підтвердив ракетний удар по нафтопереробному заводу "Довгим Нептуном". Втім, це було не перше застосування даної розробки, передає 24 Канал.

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Куди вперше вдарив "Довгий Нептун".

За словами міністра, нову українську ракету "Довгий Нептун" вперше використали проти російського військового об'єкту в анексованому Криму.

Нагадаємо, що у мережі поширили момент прильоту "Довгого Нептуна" по НПЗ у Краснодарському краї.

Зазначимо, що про роботу українських фахівців над "Довгим Нептуном" стало відомо ще наприкінці 2023 року. Тоді ж влітку також з'явилася інформація про те, що Сили оборони вже використали модифікований "Нептун" для удару по С-400 у Криму. Зазначалося, що ця ракета має дальність у 400 кілометрів і бойову частину у 350 кілограмів.