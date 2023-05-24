Захід допомагатиме Україні багато років, розрахунок Росії на "втому" не спрацює, – Сунак

24 травня 2023, 13:07
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Джерело:

Financial Times

Захід налаштований на довготривалу підтримку України. Сподівання Росії, що міжнародні партнери Києва "втомляться" від війни – марні.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Виступаючи на оборонній конференції в Лондоні, Сунак заявив, що російська стратегія "перечікування, щоб на Заході втомилися, працювати не буде".

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Зараз ми ведемо розмову з союзниками про те, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки ми можемо укласти з Україною,
– сказав британський прем'єр.

Очікують, що члени НАТО обговорять форму цих угод на саміті у Вільнюсі у липні.

Сунак наголосив, що обіцянки Заходу про довгострокову підтримку спрямовані як на те, щоб Україна не мала сумнівів у своїй здатності захистити себе, так і на те, щоб утримати Росію від продовження війни.

"Правильний та єдиний курс дій для Росії – піти та зупинити війну", – сказав Сунак.

Зверніть увагу! Сьогодні, 24 травня, до України приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він зустрівся зі своїм колегою Олексієм Резніковим.

Військова допомога Великої Британії:

  • Напередодні Ріші Сунак повідомив, що Велика Британія працюватиме разом зі США, Нідерландами, Бельгією та Данією, аби надати Україні необхідну бойову авіаційну спроможність.
  • Міністр Великої Британії підкреслив, що війна проти нашої держави входить у критичну стадію. Власне, це штовхає його країну на підтримку України доти, доки ми потребуватимемо цього.
  • 11 травня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес офіційно повідомив, що Україна отримала далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow.
Автор: Анастасія Лукашевська