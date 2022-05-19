Дружина вбитого у Чупахівці 62-річного Олександра Шеліпова Катерина під час засідання повідомила про свої вимоги до суду. Вона хоче для окупанта довічного ув'язнення.

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"Я думаю, що йому довічне ув'язнення. Але якщо його поміняють на наших маріупольських захисників, хлопців-героїв "Азовсталі" — я не буду проти", – зазначила Катерина.

Окупант пояснив, чому вбив

Підсудний 21-річний Шишимарін під час суду вибачався перед дружиною вбитого. Окупант детально розповів, чому 28 лютого застрелив українця, який просто вів велосипед.

"Прапорщик Кафуров наказав стріляти. Я відмовився. Тоді ще один військовослужбовець загрозливим тоном наказав мені стріляти, аргументувавши це тим, що він здасть нас. Я вистрілив короткою чергою", – розповів загарбник.

Повністю визнає вину

Шишимарін заявив, що повністю визнає свою вину у вбивстві українця. Також він підтвердив, що готовий надати всі свідчення у справі.

Колону, в якій був російський загарбник, розбили Збройні Сили України. П'ять вцілілих військових, серед яких був підсудний, обстріляли цивільний автомобіль. Вони вкрали транспортний засіб та поїхали на ньому до села. Дорогою вони побачили чоловіка й злякались, що той розповість про них українським захисникам, тому вирішили вбити.

Підсудний прицільно вистрілив Шеліпову в голову з автомата Калашникова. Чоловік загинув на місці всього за кілька десятків метрів від своєї домівки.

Трансляція суду над російським загарбником: дивіться відео

Перший, що постав перед судом

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що Шишимарін стане першим росіянином, якого судитимуть за вбивство на Сумщині.

"Прокурори та слідчі СБУ зібрали достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення", – зазначила Венедіктова.