Жена убитого в Чупаховке 62-летнего Александра Шелипова Екатерина во время заседания сообщила о своих требованиях в суд. Она хочет для оккупанта пожизненного заключения.
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"Я думаю, что ему пожизненное заключение. Но если его поменяют на наших мариупольских защитников, ребят-героев "Азовстали" – я не буду против", – отметила Екатерина.
Оккупант объяснил, почему убил
Подсудимый 21-летний Шишимарин во время суда извинялся перед женой убитого. Оккупант подробно рассказал, почему 28 февраля застрелил украинца, который просто вел велосипед.
"Прапорщик Кафуров приказал стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он сдаст нас. Я выстрелил короткой очередью", – рассказал захватчик.
Полностью признает вину
Шишимарин заявил, что полностью признает свою вину в убийстве украинца. Также он подтвердил, что готов предоставить все показания по делу.
Колонну, в которой находился российский захватчик, разбили Вооруженные Силы Украины. Пять уцелевших военных, среди которых был подсудимый, обстреляли гражданский автомобиль. Они украли транспорт и поехали на нем в село. По дороге они увидели мужчину и испугались, что тот расскажет о них украинским защитникам, поэтому решили убить.
Подсудимый прицельно выстрелил Шелипову в голову из автомата Калашникова. Мужчина погиб на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.
Трансляция суда над российским захватчиком: смотрите видео
Первый, что предстал перед судом
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Шишимарин станет первым россиянином, которого будут судить за убийство в Сумской области.
"Прокуроры и следователи СБУ собрали достаточно доказательств его причастности к нарушению законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. За эти действия ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", – отметила Венедиктова.