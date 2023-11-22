В Інституті вивчення війни проаналізували результати соцопитування жителів країни-агресорки, проведеного влітку 2023 року. Виявилося, що ті почали більше сумніватися у "другій армії світу".

За даними вашингтонської аналітичної компанії Gallup, довіра російського електорату до армії знизилася, однак не набагато.

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Звідки взялося "5 відсотків сумніву"

Якщо у перші дні повномасштабного вторгнення 80 відсотків опитаних росіян заявляли про повну довіру до війська, то влітку 2023 року це зробили тільки 75 відсотків.

Водночас компанія Gallup вказала на одну цікаву деталь. Російська армія – єдина силова структура, до якої впала довіра всередині країни-агресорки. Натомість, довіра суспільства до поліції, фінансових установ і судової системи зросла.

Аналітики пояснюють такий результат тим, що люди почали сприймати армію та політичне керівництво країни більш нарізно. Так, серед росіян, які схвалюють дії Путіна, 90 відсотків підтримують і військових. Водночас, серед громадян, які недолюблюють нинішнє керівництво країни, рівень довіри до війська впав до 40 відсотків. Це найнижчий рівень схвалення з 2006 року.

Однак, якщо говорити про підтримку кремлівської влади в цілому, то вона досі залишається високою і стабільною – на рівні 68 відсотків порівняно з 66 відсотками у 2022 році.

Gallup робить висновок, що підтримка російських військових перебуває теж ще на досить високому рівні. В Інституті вивчення війни припускають, що на 5-відсоткове зменшення довіри до окупаційної армії серед "звичайних" росіян могли повпливати деякі російські блогери та ультранаціоналісти, які критикували військове керівництво країни.

Як Путін може обманути своїх виборців

Українська розвідка неодноразово вказувала на підготовку Кремля до оголошення загальної мобілізації. Втім, наразі Москва так і не наважилася цього зробити. Путін боїться втратити голоси на президентських виборах у 2024 році.

Натомість у Росії триває прихована мобілізація. По 20-22 тисяч чоловіків Кремль призиває на війну в Україні кожного місяця.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що після виборів ситуація, ймовірно, зміниться. Якщо Путіна знову оберуть президентом, то він може "кинути" свій електорат і почати масштабну мобілізацію. Це розуміють й самі росіяни, зазначає Ступак.