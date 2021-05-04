Довіреним особам Тихановської винесли вироки через "підготовку держперевороту"

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У Гомелі засудили чотирьох довірених осіб опозиціонерки Світлани Тихановської. Їх звинуватили в "підготовці до захоплення будівель державних органів".

Джерело:

TUT.BY

Засідання суду Залізничного району Гомеля відбулося 4 травня 2021 року. Опозиційні політики отримали від 6 до 6,5 років позбавлення волі.

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Довірених осіб Тихановської засудили за "підготовку держперевороту"

Довіреним особам екскандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської винесли ті вироки, які просив прокурор. За "спробу державного перевороту" засудили:

  • Юрія Власова – до 6,5 років колонії посиленого режиму;
    Дмитра Івашкова й Олександра Шабаліна – до 6 років колонії посиленого режиму;
  • Тетяну Каневську – до 6 років колонії загального режиму.

Крім цього, в залі суду були присутні лише провладні засоби масової інформації. Як повідомляє TUT.BY, журналістів незалежних ЗМІ не допустили до засідання. Це пояснили тим, що нібито в приміщенні не було вільних місць.

Що цьому передувало

  • Слідчий комітет Білорусі 2 березня 2021 року оприлюднив відео, на якому нібито Світлана Тихановська з командою обговорювала "захоплення державних органів". За версією слідства, вони планували зробити це одразу після виборів президента.
  • Влада Білорусі заявила, що опозиціонери до цього хотіли залучити колишніх військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ і Міністерства з надзвичайних ситуацій.
  • Фрагмент з цього відео навіть показали по білоруському та російському телебаченню ще в серпні 2020 року.
  • Чотирьох фігурантів ролику було затримано ще до проведення президентських виборів – з 6 по 8 серпня 2020 року.