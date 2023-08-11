Росіяни беруть місто ротом і фейками: що коїться в Авдіївці, яка на лінії фронту вже 9 років

Вщент зруйнована Авдіївка на Донеччині стоїть попри всі спроби окупантів штурмувати позиції Сил оборони. Росіяни не заспокоюються, фронт затихає на три дні і знову починається нова хвиля атак.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів 24 Каналу, що найгарячішим місцем залишається північ від Авдіївки. Окупанти усіляко дезінформують містян та розганяють фейки.

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Оперативна ситуація довкола Авдіївки

Росіяни намагаються штурмувати на північ від Авдіївки – Веселе, Красногорівку.

У Верхньоторецьке 31 липня заїхали роти "Шторм-Z". Відтоді окупанти щодня проводять по кілька штормових дій, заходячи малими групами. Приїхали до Авдіївки на допомогу морській піхоті.

"Не заспокоюються. Є певне чергування, де вони активізуються, то з півдня, то з півночі. Дуже рідко, але бувають у районі "Промзони". Найгарячіший напрямок на півночі міста", – додав начальник Авдіївської МВА.

Авдіївка непохитно тримає оборону з 2014 року. Окупанти не полишають спроб захопити місто. Ситуація незмінна – фронт затихає на три дні та знову починаються атаки з новою хвилею.

Ще минулого року (2022 рік) у нас з'явився вислів "у черговий раз взяли ротом Авдіївку",

– зауважив Барабаш.

Окупанти поширюють дезінформацію у місті

Кілька днів тому в донецьких телеграм-каналах з'явилась інформація, що буцім "наші зайшли в Авдіївку, два дні на зачистку і місто буде під контролем".



Голова Авдіївської МВА розповів, що відбувається у місті: дивіться відео

"Жодної позиції не втрачено. Навіть натяку на те, що вони зайшли чи можуть зайти в місто немає. Бойових дій безпосередньо по лінії фронту останнім часом багато. Вони активізували пропаганду в телеграм-каналах та по радіо. Телебачення у місті немає, бо немає електрики. Люди тільки слухають радіо. Яке радіо зрозуміло, у них (окупантів – 24 Канал) дуже потужний сигнал", – розповів голова Авдіївської МВА.

Росіяни поширюють дезінформацію, що ніби українська влада Авдіївки вирішила перекрити дорогу для людей на заїзд та виїзд.

Працювали вчора по місту з волонтерами й люди, не соромлячись, ставлять запитання: "А що ви дійсно будете перекривати дорогу?". Вчора приходить людина зі старої частини міста і каже, що України тут вже нема,

– підкреслив Барабаш.

Керівництво Авдіївки щодня пояснює людям, що таким чином росіяни поширюють фейки й намагаються зламати дух містян.

Спецслужби працюють

Стара частина Авдіївки поділена на мікроради, до яких входить певна кількість вулиць. У цих частинах є лідер, який взяв на себе відповідальність.

"Скажімо наша бджілка, з якою ми контактуємо і роздаємо гуманітарну допомогу. Ми знаємо, хто поїхав, хто приїхав. Це наші помічники. Вчора ми їх збирали. Розбирались з роздачею гуманітарної допомоги, бо є певна проблематика. Роз'яснювали також, що гуманітарка старій частині буде, бо окупанти розганяють протилежне. І, звісно ж, подякували людям від щирого серця, що вони роблять цю роботу", – додав голова Авдіївської МВА.

Жителі Авдіївки розповідають жахливі речі, які росіяни розповсюджують у телеграм-каналах та по радіо. Спецслужби все читають та намагаються випереджати фейкові історії окупантів.

Ситуація на інших ділянках фронту