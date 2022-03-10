Доводиться економити: у Харкові тимчасово не буде гарячої води

У Харкові тимчасово припинять постачання гарячої води. Усі ресурси направлять на збереження тепла у квартирах.

Окупанти своїми обстрілами довели до того, що в Харкові тимчасово змушені припинити постачання гарячої води.

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Увага! З метою економії води, тимчасово припинено гаряче водопостачання. Весь наявний ресурс КП "Харківські теплові мережі" спрямовує на збереження тепла в квартирах. Просимо вибачення за незручності,

– йдеться у повідомленні.

Рашисти не припиняють обстрілювати Харків і готуються до жахливих провокацій. Так, за даними СБУ, окупанти розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині. А потім звинуватити в цьому ЗСУ. Утім, можуть бути й інші провокації.

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