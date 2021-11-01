"Доводиться воювати проти тих, з ким жив": захисники Оріхового потрапили під ворожий удар

Протитанковими ракетами по українських позиціях. Під ворожий удар потрапили захисники Оріхового. Ворог зруйнував спостережний пост. Один з бійців отримав контузію і ледь не втратив життя.

Українському воїну доводиться цілитись у власний дім

21-річний захисник Микита родом з Донецька. З рідного міста виїхав ще підлітком, коли розпочалися бойові дії на Сході. Щойно став повнолітнім – підписав контракт. Пояснює, інакше не міг зробити.

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"Прийшли і відібрали дім! І зараз я його відбираю назад. Проста відповідь, але змістовна", – зазначив Микита.

Я не уявляв, що прийдеться воювати проти тих, з ким жив стільки. Все дитинство прожив, а зараз зброєю треба цілитись у свій будинок,

– підкреслив військовий.

Разом із побратимами Микита тримає оборону Оріхового. Ворог там поводиться агресивно. Попри те, що ранок розпочався відносно спокійно, тиша може швидко обірватися, попередили бійці.



Микита став захисником України у 18 років / Фото 24 каналу

Росіяни провокують захисників

За словами Микити, деколи зранку бойовики відкривають вогонь. "Одинично, але прицільно стріляють по посту. Провокують", – додав він. У жовтні 2021 року вранці окупанти відкрили вогонь з протитанкових гранат. Цілили просто по спостережному посту.



Бойовики обстріляли спостережний пост / Фото 24 каналу

Як розповів військовослужбовець Олег, вони поцілили в габіон. Друга ракета застрягла в мішках – спрацював самоліквідатор і вона розірвалася. А третя ракета не влучила і полетіла в поле.



Військовослужбовець Олег розповів про обстріли в Оріховому / Фото 24 каналу

Двоє з бійців саме доповідали про обстріл командуванню. Одна з гранат розірвалася поруч із ними. Проте укріплення захистили від уламків. Побратими розповідають, що їм просто пощастило. Однак на тому окупанти не зупинилися. Продовжили стрілянину.

Далі якась група їхня вступила в стрілковий бій. Дали адекватну відповідь і все. Далі вони тихо сиділи,

– резюмував військовослужбовець Олег.

Як наголосив український захисник Микита, якщо давати відповідь на дії окупантів, вони затихають. "2 – 4 дні можуть мовчати", – додав він.

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Бойовики відкрили вогонь по знімальній групі

Та довго мовчати російсько-окупаційні війська не стали. Вже під час перебування знімальної групи 24 каналу на позиціях відкривали вогонь. Щоб не наражати знімальну групу на небезпеку, вояки просили журналістів покинути позицію. Самі ж робили усе, аби вгамувати московитів.