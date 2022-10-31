Брак води у Києві: люди вишиковуються в довжелезні черги

Вранці 31 жовтня російська армія завдала масового удару по Україні. Країна-агресорка атакувала ракетами десять регіонів країни.

У Києві люди вишиковуються в довжелезні черги за водою

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Так, частина Києва знеструмлена, а 80% населення тимчасово без води. Тому біля столичних бюветів утворилися черги. В мережі з'являється чимало відео.

Головне Масована ракетна атака по Україні та повернення з полону морпіхів: хронологія 250 дня війни

В КМДА повідомили, що у Києві відновили електропостачання 27 бюветів, ще частина – на стадії підключення до генераторів. Тож жителі Києва не залишаться без води до моменту повного відновлення.

Уже відновлена робота бюветів на наступних локаціях:

вулиця Мілютенка, 7;

б-р Вигурівський, 6;

вулиця Миколи Закревського, 5-7;

вулиця Князя Романа Мстиславича;

вулиця Івана Микитенка, 9;

вулиця Райдужна, 17-21;

вулиця Полярна, 8-А;

вулиця Дніпроводська, 9/2;

вулиця Кирилівська, 99;

вулиця Межова, 25;

перетин бульвару Жуля Верна і вулиці Тулузи;

вулиця Якуба Коласа, 25;

проспект Леся Курбаса, 6;

вулиця Живописна, 2;

вулиця Героїв Севастополя, 9-11;

вулиця Олега Ольжича, 10-А;

вулиця Зоологічна, 12/15;

вулиця Наумова, 27;

перетин вулиць Андріївської та Братської;

проспект Маршала Рокоссовського, 2;

вулиця Прирічна, 19;

вулиця Богатирська, 2-А;

проспект В. Івасюка, 9-А;

вулиця Йорданська, 11;

вулиця Героїв Дніпра, 27;

вулиця Драйзера, 32;

вулиця Сержа Лифаря, 9/61.

На стадії підключення до генераторів бюветні комплекси на вулиці Вернадського, 85; вулиці Наумова, 27; вулиці Мостицькій (біля Покровської церкви); вулиці Вітряні Гори, 2.

Крім того, адреси робочих бюветів оновлюються щогодини на мапі "Київводфонду".

Фахівці "Київводоканалу" працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу водопровідних станцій. Адже зранку, через пошкодження енергооб'єкта біля Києва, 80% споживачів столиці були без водопостачання,

– заявив міський голова Кличко.

Наразі відновили водопостачання лівого берега міста. Тривають роботи з відновлення водопостачання правобережної частини столиці.

Водночас на тлі ранкових обстрілів кияни роблять запаси води. Тому не дивно, що біля бюветів спостерігаються великі черги.

Черги за водою до бюветів у Києві: відео

Кияни роблять запаси води у бюветі: відео черг