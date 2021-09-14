Так, претензій до Кабміну немає. Про це прем'єр заявив на брифінгу. Його запитали, чи справді деяких міністрів можуть відправити незабаром у відставку. Політик сказав, що "побачимо".

До теми Звільнення 3 – 4 міністрів є цілком реалістичним, – Разумков

Помилки треба виправляти

Давайте подивимось і побачимо...доживемо і побачимо,
– заявив Шмигаль.

Він додав, що "не помиляється той, хто не працює". Тому помилки слід виправляти.

Чи може уряд Шмигаля піти у відставку: що відомо

  • Чутки про ймовірну відставку уряду стали поширювати у вересні. У "Слузі народу" припустили, що звільнити можуть весь Кабмін, включно зі Шмигалем. Таку заяву зробив нардеп Олег Дунда.
  • Очільник фракції "слуг" Давид Арахамія спростував цю інформацію, але підтвердив, що деякі зміни все ж можуть відбутися. Мовиться про відставку 3 – 4 міністрів.
  • Втратити посади можуть міністр оборони Андрій Таран, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.
  • Шмигаль коментував ймовірну відставку Тарана. Він переконував, що міністр – професійна людина та перебуває на своєму місці.
  • "Українська правда" писала, що з посади міністра культури можуть звільнити Олександра Ткаченка. Він нібито "не справляється зі своїми обов'язками".
  • До речі, спікер Ради Дмитро Разумков теж вважає, що уряд може попрощатись з 3 – 4 міністрами.

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