Дознімався: дані про ліквідованого окупанта безглуздо "злили" його родичі

Один з мешканців села на Київщині майже місяць рятував людей. Сам він був поранений. Однак одного дня, повернувшись додому, несподівано дізнався, що його будинок став фотозоною для окупантів.

Це допомогло ідентифікувати як мінімум одного злочинця. Однак він вже не відповість перед законом, бо загинув. Про це 24 каналу розповіла журналістка сайту "Наші гроші. Львів" Олександра Губицька.

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Його родичка опублікувала траурне відео, у якому висловлюють жаль за загиблим. Ним виявився 25-річний Кирил Лисіков з робітничого поселення Бурея, що в Амурській області.

На відео, серед інших фото, є й те, де окупант з іншими російськими військовими перебуває у чужому будинку.

Ім'я Кирила Лисікова є у списку Головного управління розвідки Міністерства оборони України як одного із військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади Росії, що чинила злочини проти українців у Бучі під Києвом.

Увагу журналістів-розслідувачів привернула світлина, де окупант сидить на білосніжному дивані у світлій кімнаті. Тоді й вони зрозуміли, що це не може бути в Росії. Одразу ж припустили, що фото зробили в Україні.

Справжнього власника будинку знайшли

Тоді скриншот із відео опублікували у соцмережах. Так вдалося й знайти справжнього власника будинку у селі Липівка, що на Київщині.

До цього села окупанти увійшли 2 березня, близько 11-ої години вечора. Окупанти протримались в селі до 30 березня. Вони заїжджали на бронетранспортерах у двори, розстрілювали будинки, грабували, вбивали і погрожували мирним мешканцям.

Це й підтверджує його перебування в Україні під час бойових дій. До цього будинку росіяни пробирались через вікно, оскільки не могли відчинити двері. Їх розстріляли, вибили танком ворота, а з будинку винесли певні речі – аж до трусів із шкарпетками. Однак залишили ікони.



Дані про ліквідованого окупанта "злили" його родичі / Скриншот із відео родичів окупанта

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