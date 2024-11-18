США надали Україні дозвіл бити по Росії: глава МЗС Угорщини розкритикував рішення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав небезпечним рішення США дозволити Україні використовувати поставлені далекобійні ракети для ударів по території Росії. Він також звинуватив "провоєнні сили" в ескалації конфлікту.

Сіярто вважає, що дозвіл США бити вглиб Росії може розширити війну в Україні до глобальних масштабів, передає 24 Канал з посиланням на главу МЗС Угорщини.

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Що відомо про заяву Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини вважає, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах створює нову політичну реальність. На його думку, ця реальність базується на волі народу, який вирішив підтримати "партію миру."

За словами Сіярто, політики відмовляються враховувати волю народу.

Це не тільки недемократично, але й вкрай небезпечно. Схоже, що провоєнні сили, в остаточному роздратуванні, не ухиляються від найгіршого, тобто розширення війни в Україні до глобальних масштабів,

– каже Петер Сіярто.

За даними ЗМІ, США дозволили Україні бити американською зброєю, зокрема ракетами ATACMS, вглиб Росії. Відомо, що Київ вже готує перший далекобійний ракетний удар.

Володимир Зеленський прокоментував рішення США, заявивши, що далекобійність для ЗСУ є одним із пунктів Плану перемоги й "ракети самі за себе скажуть".