Зеленський повернеться зі США без дозволу на удари ракетами вглиб Росії, – The Times

Володимир Зеленський відвідав США та провів низку важливих зустрічей. Водночас західні журналісти вважають, що він повернеться без дозволу на ракетні удари вглиб Росії.

The Times пише, що президент України Володимир Зеленський завершить візит до США без дозволу на використання західних далекобійних ракет для ударів вглиб по території Росії. Журналісти зазначають, що під час свого візиту він просив про відповідний дозвіл.

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США продовжують підтримувати Україну

Україна просить про дозвіл завдавати ударів ракетами Storm Shadow і ATACMS по російських військових цілях розташованих глибоко на території ворога.

США не змінювали своєї позиції щодо цього та виступають проти. Також раніше російський президент Владімір Путін попередив, що масштабна повітряна атака на Росію з боку підтримуваної Заходом України може спровокувати ядерну відповідь.

Проте чинний президент США Байден підтвердив подальшу підтримку України, оголосивши про пакет військової допомоги на суму близько 8 мільярдів доларів, який включає перші поставки високоточних плануючих бомб JSOW для ураження російських сил на відстані до 112 кілометрів.