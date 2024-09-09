Дозвіл на далекобійні удари по Росії дасть Україні змогу ефективно контратакувати, – Bloomberg

Якщо чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден дійсно прагне допомогти Україні завершити війну, яку почала Росія, він повинен перестати коливатись і дозволити бити американською зброєю по цілях на території Росії.

Саме таку думку висловили у публікації низка авторів видання Bloomberg.

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Що дасть Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії

Незважаючи на те, що адміністрація Байдена пообіцяла "непохитну підтримку" Україні, на практиці вона проявляє обережність, пишуть в Bloomberg. Останній приклад: США надала Україні сучасні ракети великої дальності ATACMS, проте забороняє їх найефективніше використання.

У виданні підкреслили, що такі боєприпаси довели свою ефективність при ураженні військових цілей на різних частинах в окупованій Україні. Проте адміністрація Байдена наклала вето на їх використання по території країни-агресорки Росії.

Автори статті зазначають, що до певної міри ця обережність зрозуміла. Путін попередив, що атаки на території Росії означатимуть ескалацію, і Байден, як там вказали, слушно прагне уникнути Третьої світової війни.

"Однак більш детальний аналіз цієї політики показує, що вона має мало сенсу. Якщо Байден хоче допомогти довести цю війну до гідного завершення, а він повинен це зробити, він має припинити коливання і надати Україні зброю, необхідну їй для самозахисту", – наголошують публіцисти.

В статті пишуть, що обмеження на далекобійні озброєння грають безпосередньо на руку Путіну, оскільки вони створюють зону безпеки, з "якої російські війська можуть безкарно здійснювати атаки".

Вони виграють час для Кремля, щоб пристосуватися до змін на полі бою і поповнити свої сили, не даючи Україні можливості ефективно контратакувати. Вони також посилюють перевагу Росії в живій силі та озброєнні. По суті, вони (США – 24 Канал) надають Україні достатню допомогу для продовження війни, але недостатню для досягнення реального прогресу,

– ідеться у статті.

За найскромнішими підрахунками, існують сотні військових цілей, з яких здійснюються атаки по Україні або здійснюється поповнення запасів, і які можуть бути уражені ракетами дальнього радіусу дії. Навіть якщо російський диктатор Путін перемістить багато з них за межі досяжності ракет, він не зможе захистити всі такі об'єкти, а їхнє переміщення забезпечить Україні більший захист, вважають автори статті.

Вони додають, що "не варто зв'язувати Україні руки", але і не "потрібно ігнорувати погрози Путіна щодо ядерної ескалації".

"Застосування тактичної ядерної зброї було б стратегічною помилкою для Путіна, оскільки не дало б йому явної переваги на полі бою, роздратувало б Захід і, ймовірно, призвело б до втрати залишків підтримки з боку Пекіна", – мовиться там.

Адміністрація Байдена має рацію, коли чітко визначає свої інтереси і червоні лінії. Західні війська не повинні бути розгорнуті для участі в бойових діях в Україні, але надання Україні більшої свободи у боротьбі з Путіним має як стратегічний, так і моральний сенс, чинячи тиск на перенапружені сили Росії та її економіку, водночас надаючи Україні більше засобів для самозахисту і кращі важелі для переговорів, підкреслюється у статті.

"Але лише Путін, зрештою, має владу покласти край масштабним руйнуванням і вбивствам, які він розв'язав. Він повинен бути переконаний, що це його найкращий варіант" – пишуть автори в публікації.