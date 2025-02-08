Рішення, яке дозволить зменшити кількість СЗЧ

Є рішення, як в Україні зменшити кількість випадків самовільного залишення військової частини. Воно полягає у тому, щоб дозволити бійцям переводитися.

Як змінити ситуацію в кращу сторону

Хочу, щоб мене правильно зрозуміли – це один із методів зменшення кількості, а не вирішення проблеми. Бо вона існує і варто вживати комплекс заходів. Про це заявив Святослав Паламар "Калина", інформує 24 Канал.

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Я пишу про один з елементів, який, на моє переконання з практики спілкування з такою категорією військовослужбовців, зможе зменшити кількість СЗЧ та підвищити ефективність бойових частин і виконанням ними завдань, незалежно від того чи це сухопутні війська, ССО, ГУР, НГУ, ДПСУ чи інші.

Армія+. Скажу так: говорили, балакали – сіли та й заплакали. Вона не працює.

Поняття не маю скільки коштів на неї пішло, але перевестись, наприклад, з ЗСУ в НГУ майже неможливо. І через Армію+, і через клопотання, а якщо і вдається з сотні солдатів перевести трьох, то це – диво дивне.

Перевестись зі ЗСУ в НГУ майже неможливо. І я пишу про бойові частини НГУ, які виконують бойові завдання (воюють) не гірше, а подекуди й краще за деякі підрозділи інших СОУ. Наголошую, що не применшую заслуг та не виділяю нікого. Але ж якщо з однієї бойової частини військовослужбовець хоче перевестись в іншу бойову частину іншого відомства і він йде туди, де воюють, для того, щоб воювати, то чи варто йому відмовляти? Ні.

Основне завдання – зупинити, знищити ворога. То чому має значення в якій структурі СОУ ця людина перебуває, якщо вона ефективно робить свою роботу? Якщо від одного командира тікають, а до іншого – йдуть та хочуть перевестись і які, наголошую, виконують завдання на складних ділянках фронту, в більш-менш рівних умовах, то з цього можна зробити певні висновки про ефективність команди та управління.

Пишу в контексті зменшення кількості СЗЧ, бо переконаний, що якщо вплинути та збільшити кількість дозволів на переведення – це змінить ситуацію в кращу сторону.

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У нас не рабський менталітет

Існує багато методів, які може використовувати командир для переконання відмови від переведення. Вони дійсно дієві, якщо це правильний, людяний підхід. Запропонувати іншу посаду чи підрозділ в межах військової частини зважаючи на вік, стать, характер, професію в цивільному житті та інше. Просто нормально поговорити з людиною, дати відпустку, якщо це можливо, та багато іншого.

Навіть такі заходи можуть переконати військовослужбовця в поспішності свого рішення і це лише принесе позитив. Адже, як показує практика, деколи людині "накипіло" і вона хоче просто виговоритися, де командир почує і щось цікаве для себе. Можливо, втома, стан ефекту чи не підходящий колектив посприяли такому рішенню, або боєцт повівся на рекламу, а реальність вийшла іншою.

Попри всі обмеження в стані війни, що об'єктивно необхідні, ми українці й менталітет у нас не рабський та й завдання у всіх одне. Я впевнений в тому, що якщо підняти відсоток переведення, ефективність бригад стане кращою, а кількість СЗЧ – меншою.