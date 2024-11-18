"Безпрецедентна ескалація": Фіцо розкритикував Байдена за дозвіл бити ATACMS по території Росії

Глава словацького уряду Роберт Фіцо розкритикував рішення США дозволити Україні завдавати удари по території Росії далекобійними ракетами ATACMS. За його словами, це, мовляв, шкодить "мирним переговорам" і веде до безпрецедентної ескалації.

Про це Фіцо заявив у своєму зверненні, яке опублікував у фейсбуці, пише 24 Канал.

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Фіцо відреагував на дозвіл Україні бити ATACMS по Росії

Фіцо вважає, що президент США Джо Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росії "з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори".

Прем'єр Словаччини додав, що доручив главі МЗС Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.

Це безпрецедентна ескалація напруженості,

– вважає Фіцо.

Словацький прем’єр також висловив здивування тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України вкрай важливо, аби там був мир.

"Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам", – резюмував він.

Додамо, що під публікацією із зверненням він написав, що начебто ті, хто підтримує рішення американського президента Джо Байдена, той підтримує початок третьої світової війни.

Нагадаємо, усе, що відомо про дозвіл США на удари по Росії, читайте в матеріалі 24 Каналу.