Залежить не особисто від Байдена: що може спонукати США дозволити удари вглиб Росії

30 серпня глава ОП Андрій Єрмак та міністр оборони України Рустем Умєров прибули до США, де працюватимуть над питанням дозволу на удари вглиб по Росії. Це добра ініціатива. Але рішення залежатиме не лише від неї.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Джо Байден давно намагається уникати ескалації. Утім, за час повномасштабної війни багато речей вдалося змінити. Спочатку США не збиралися надавати Україні ні HIMARS, ні танки, ні винищувачі F-16 тощо. Але все це вже є в Україні. Так може бути і з дозволом на удари вглиб Росії.

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Від чого залежить рішення США

Як наголосив Шейтельман, Україна правильно робить, що намагається працювати різними способами, аби отримати цей дозвіл. ЗМІ повідомляли, що Єрмак та Умєров представлять список цілей, які важливо знищити на території Росії.

Це правильно. Умовно ось вам список з 200 цілей. Є аргументи на їх користь. Байден каже, що глянув на цілі, але його влаштовує лише 50. Нам це підходить? Це краще, ніж нічого. Досить реалістичний план,

– сказав Шейтельман.

Крім того, все залежить не лише від успішності перемовників, але й від політичної ситуації в США. Там за трошки більше ніж 2 місяці почнуться вибори. Ціль демократів – щоб Камала Гарріс стала президентом США. І Байден навряд чи робитиме різкі кроки, які можуть вплинути на електорат.

Десь через 2 тижні відбудуться перші дебати між Гарріс і Трампом. Вони дадуть "ґрунт" для досліджень. Кожен висловить свою позицію – і соціологи будуть перевіряти по кожній з них, де виграє Трамп чи Гарріс,

– підкреслив Шейтельман.

Якщо виясниться, що Трамп має сильнішу позицію щодо війни в Україні, то Гарріс потрібні будуть різкі кроки. Теоретично один з них – візит в Київ. Інший – дозвіл на удари вглиб по Росії.