Дозвіл на удари вглиб Росії може стати вирішальним фактором перемоги, – Шмигаль

Прем'єр міністр України висловився про важливість отримання дозволу на використання далекобійної зброї проти військових цілей на території Росії. На його думку, це може стати ключовим фактором для перемоги у війні.

Про це заявив глава українського уряду під час пресконференції, інформує 24 Канал.

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Шмигаль про дозвіл на удари вглиб Росії

Шмигаль зазначив, що Україна щодня веде перемовини з міжнародними партнерами, щоб отримати такий дозвіл.

Ви бачите, що Україна вже продемонструвала таку можливість власною зброєю. Майже щодня ми уражаємо військові цілі на території ворога. Ми абсолютно ставимо лише військові цілі для таких далекобійних операцій. Ми впевнені, що дуже відповідально будемо використовувати західну далекобійну зброю для ураження російських військових цілей,

– зазначив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що попри те, що деякі країни вже дозволили Україні використовувати свою зброю для захисту суверенітету, ключові партнери, такі як США, Німеччина і Франція, поки що офіційно не надали такого дозволу.

"Ми його (дозволу – 24 Канал) добиваємося. Ми будем продовжувати цю роботу. У перемовинах з прем'єр-міністрами, урядами наших західних партнерів постійно наголошую на тому, що це той фактор який надзвичайно підвищить безпеку зокрема й української цивільної інфраструктури", – заявив глава уряду.

Шмигаль додав, що якщо Україна отримає можливість знищувати підготовлені росіянами для ударів по Україні військові об'єкти або зброю, то це принесе більше безпеки для українців.

І це може стати один із вирішальних факторів перемоги у цій війні. Тому ми приділяємо цьому так багато уваги. Тому для нас це сьогодні один із найважливіших пріоритетів,

– наголосив Шмигаль.