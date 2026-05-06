Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Велика група людей вже працює над законом про цивільну зброю, – Зеленський
6 травня, 22:57
2

Велика група людей вже працює над законом про цивільну зброю, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • В Україні готується оновлений законопроєкт щодо обігу цивільної вогнепальної зброї.
  • До розробки залучені фахівці з МВС, народні депутати, військові, правоохоронці, громадський сектор і бізнес.
Слухати новину 00:42 хв

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні триває підготовка оновленого законопроєкту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні.

Дивіться також 40% – 60% українців мають зброю: аналітик відповів, як запобігти стрілянинам на вулиці 

Який закон про зброю готують в Україні?

За словами Зеленського, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про роботу над змінами, до якої залучили широку групу фахівців. Йдеться не лише про представників МВС, а й про народних депутатів, військових, правоохоронців, громадський сектор і бізнес.

Я дякую всім за небайдужість. Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює реально ситуацію для тих, хто володіє зброєю, 
– зазначив глава держави.

Які є думки про доцільність закону?

  • Кирило Буданов висловився проти масової легалізації короткоствольної зброї для цивільних, вважаючи це загрозою для суспільства. Він вважає, що поліція та спецслужби в Україні мають працювати ефективно.

  • Ігор Клименко висловився за надання українцям права на збройний самозахист, зокрема на короткоствольну зброю. Очільник МВС пообіцяв, що проведе експертні обговорення.

Пов'язані теми:

Законодавство Дозвіл на зброю
Володимир Зеленський