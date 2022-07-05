Коли треба дозвіл: у Генштабі дали ще одне роз'яснення щодо пересування військовозобов'язаних

Дискусії у суспільстві щодо обмеження пересування військовозобов'язаних територією України не вщухають. У Генштабі ЗСУ дали ще одне роз'яснення, хто повинен буде отримувати дозвіл на переміщення і чому.

Вкотре пояснив умови й необхідність видачі дозволів представник Головного управління Генштабу Збройних Сил України, полковник Олександр Хлись в етері телемарафону єдиних новин 5 липня. 24 канал передає деталі.

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Хлись про дозволи на переміщення для військовозобов'язаних

Посадовець нагадав, що відповідні норми законодавства, які вимагають від військовозобов'язаних повідомляти про зміну місця перебування, існують уже давно. Він додав, що у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок, виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних – це необхідно для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

При цьому військовий знову наголосив на тому, коли потрібно отримувати такий дозвіл, а коли – ні.

Якщо у межах області (пересуваєтесь – 24 канал) – не треба. Якщо у межах міста Києва та Київської області – теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл,

– уточнив полковник Хлись.

Нагадаємо, що відповідна норма існує в українському законодавстві ще з 1992 року. Ніяких радикальних змін чи нових рішень у дописі Генштабу, який так обурив українців, немає.

Кому потрібен дозвіл від керівника ТЦК та СП

призовникам, що мають право на відтермінування від призову терміном до 1 року, однак не пізніше дати закінчення відтермінування;

громадянам України призовного віку, які мають поважні причини, зокрема хвороба або смерть рідних, на термін до 30 діб;

резервістам та військовозобов'язаним, які не підлягають призову під час мобілізації на термін до одного року, за наявності відповідних документів, проте не пізніше дати закінчення цього відтермінування;

військовозобов'язаним та резервістам, які були "заброньовані" на період мобілізації і воєнного часу терміном до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії документа про відтермінування;

за рішенням керівника ТЦК в окремих випадках, решті військовозобов'язаних та резервістів, при наявності інших поважних причин, з поданням відповідних документів терміном до 30 діб.

Кому не потрібен дозвіл

виключеним з військового обліку – підставою для виїзду в іншу область є позначка про зняття з обліку військовозобов'язаного;

особам, які йдуть у відрядження і є військовозобов'язаними, заброньованими на період мобілізації та воєнного часу – при цьому потрібно мати паспорт, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про відтермінування або завірений керівником ТЦК та СП витяг з наказу Міністерства економіки та посвідчення про відрядження;

призовникам, резервістам та військовозобов'язаним, які зняті з обліку для переміщення в іншу місцевість – підставою є відмітка у посвідченні або у військовому квитку чи тимчасовому посвідченні, а за новим місцем дислокації вони зобов'язуються стати на облік протягом 7 діб з моменту зняття з попереднього обліку.

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