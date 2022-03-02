ДПСУ поділилася лайфхаками, як волонтерам пришвидшити доставку допомоги з-за кордону
Джерело:фейсбук ДПСУ
Зараз через пункти пропуску на західному кордоні з усіх куточків Європи громадські організації та волонтери доставляють до України гуманітарну допомогу. У ДПСУ розповіли, як можна пришвидшити таку доставку.
За їх даними, щоб вантаж якомога швидше потрапив до місць призначення, уряд прийняв рішення про максимальне спрощення порядку пропуску гуманітарної допомоги через кордон в умовах воєнного стану.
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Окрім того, прикордонники та митники всіляко сприятимуть якнайшвидшому одержанню державою такої допомоги та забезпечуватимуть невідкладний її пропуск через державний кордон.
У кожному пункті пропуску визначено відповідальних посадових осіб, які будуть здійснювати організацію пропуску через державний кордон вантажів саме гуманітарного характеру,
– заявили в ДПСУ.
Проте надавач такої допомоги обов’язково повинен направити на електронну адресу відповідного прикордонного загону або Західного регіонального управління листа із зазначенням:
- контактних даних,
- інформації про транспортний засіб, який буде перевозити вантаж,
- назву пункту перетину кордону.
Адреси наступні:
- Волинський прикордонний загін – lutsk_zagin@dpsu.gov.ua
- Львівський прикордонний загін – lviv_zagin@dpsu.gov.ua
- Чопський прикордонний загін – chop_zagin@dpsu.gov.ua
- Мукачівський прикордонний загін – mukachevo_zagin@dpsu.gov.ua
- Чернівецький прикордонний загін – chernivci_zagin@dpsu.gov.ua
- Західне регіональне управління – zhru@dpsu.gov.ua
У випадку необхідності уточнення окремих питань звертайтеся за номерами телефонів – (032) 239 00 62, (032) 275-62-90 або іншими контактами зазначеними у розділі за посиланням.
Додамо, що станом на 2 березня на Закарпатті можна швидко перетнути кордон з країнами ЄС. За даними Укрзалізниці, піші переходи КПП з двома країнами ЄС не завантажені.
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