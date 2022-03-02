ДПСУ поділилася лайфхаками, як волонтерам пришвидшити доставку допомоги з-за кордону

Зараз через пункти пропуску на західному кордоні з усіх куточків Європи громадські організації та волонтери доставляють до України гуманітарну допомогу. У ДПСУ розповіли, як можна пришвидшити таку доставку.

За їх даними, щоб вантаж якомога швидше потрапив до місць призначення, уряд прийняв рішення про максимальне спрощення порядку пропуску гуманітарної допомоги через кордон в умовах воєнного стану.

До теми Собака прикордонників теж вказав напрям російським загарбникам: миле відео

Окрім того, прикордонники та митники всіляко сприятимуть якнайшвидшому одержанню державою такої допомоги та забезпечуватимуть невідкладний її пропуск через державний кордон.

У кожному пункті пропуску визначено відповідальних посадових осіб, які будуть здійснювати організацію пропуску через державний кордон вантажів саме гуманітарного характеру,

– заявили в ДПСУ.

Проте надавач такої допомоги обов’язково повинен направити на електронну адресу відповідного прикордонного загону або Західного регіонального управління листа із зазначенням:

контактних даних,

інформації про транспортний засіб, який буде перевозити вантаж,

назву пункту перетину кордону.

Адреси наступні:

Волинський прикордонний загін – lutsk_zagin@dpsu.gov.ua

Львівський прикордонний загін – lviv_zagin@dpsu.gov.ua

Чопський прикордонний загін – chop_zagin@dpsu.gov.ua

Мукачівський прикордонний загін – mukachevo_zagin@dpsu.gov.ua

Чернівецький прикордонний загін – chernivci_zagin@dpsu.gov.ua

Західне регіональне управління – zhru@dpsu.gov.ua

У випадку необхідності уточнення окремих питань звертайтеся за номерами телефонів – (032) 239 00 62, (032) 275-62-90 або іншими контактами зазначеними у розділі за посиланням.

Додамо, що станом на 2 березня на Закарпатті можна швидко перетнути кордон з країнами ЄС. За даними Укрзалізниці, піші переходи КПП з двома країнами ЄС не завантажені.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!