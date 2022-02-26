ДПСУ показала фото своїх бійців, які відпочивають у перерві між боями

Усі українські бійці героїчно відбивають усі атаки російських загарбників. Але як будь-яким людям їм потрібно час на відновлення та короткочасний сон.

Про це повідомила служба на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Вони наголосили, що їхні бійці стомлені, але не скорені.

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На світлині – українські прикордонники відпочивають в перерві між боями. Як завжди поруч вірні друзі - службові собаки,

– зазначили в ДПСУ.



Відпочинок прикордонників / Фото ДПСУ

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