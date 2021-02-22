У Демократичній Республіці Конго напали на колону ООН: загинув посол Італії

У Демократичній Республіці Конго невідомі атакували автомобільну колону ООН. Загинули троє осіб – серед них посол Італії в країні Лукка Аттаназіо.

Атаку здійснили у місті Гома. Решта жертв нападу – це водій та поліцейський-карабінер, який супроводжував італійського дипломата.

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За напад поки ніхто не взяв на себе відповідальність

Карабінер та водій загинули на місці. Пораненого Аттаназіо намагались врятувати у лікарні Гоми, проте безуспішно.

За попередньою версією, причиною трагедії могла стати спроба викрадення. Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство.

Луці Аттаназіо було 43 роки. Він був одружений та мав 3 дітей. У Кіншасі дипломат працював з 2017 року, послом став у 2019.

Аттаназіо працював у ДР Конго 4 роки / Фото Getty Images

Яка ситуація у Демократичній Республіці Конго

Джерело: ВВС

У 1998 році в країні розпочалась Друга конголезька війна.

Вже рік по тому в ДР Конго ввели миротворців ООН.

Закінчився збройний конфлікт у 2003 році.

Проте у 2012 – 2013 роках розгорілись нові сутички між бунтівниками та урядовими військами.

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