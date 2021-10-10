У ДР Конго потонуло імпровізоване судно: 50 людей загинули, десятки зникли безвісти

На річці Конго потонуло імпровізоване судно. У результаті трагедії загинула 51 людина, понад 60 пасажирів все ще шукають, їх оголосили зниклими безвісти.

Про аварію судна розповів речник губернатора провінції Монгала Демократичної Республіки Конго – Нестор Магбадо.

Читайте також Атомний підводний човен США зіткнувся з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі

На Конго понад 100 людей загинули та зникли

На річці Конго ще 8 жовтня перевернулося імпровізоване судно. У результаті інциденту щонайменше 51 людина загинула.

Ще 69 осіб вважають зниклими безвісти. Магбадо уточнив, що ця кількість є оцінкою, заснованою на місткості човна. Водночас 39 людям вдалося вижити.

Пошуково-рятувальні операції тривають. Однак ймовірність на те, що можна буде знайти більше людей, які вижили, залишається невисокою.

Місцева влада оголосила триденну жалобу.

Що відомо про судно, яке перевернулося на річці

Судно, яке перевернулося у Демократичній Республіці Конго, складалося з 9 традиційних дерев'яних каное, відомих як піроги, зв'язаних разом.

Причиною аварії могла стати перевантаженість, а також погана погода. Крім того, трагедія трапилася у нічний час.

Аварії на суднах – звичайна справа у ДР Конго, адже вони часто курсують перевантажені як пасажирами, так вантажами. Більшість пасажирів, які подорожують на суднах, часто не використовують рятувальних жилетів.

Судно затонуло у ДР Конго: дивіться карту