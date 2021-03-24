У ДР Конго затримали консула Білорусі за підозрою у торгівлі зброєю, – ЗМІ

Почесного консула Білорусі в Зімбабве і відомого бізнесмена Олександра Зінгмана затримали у Демократичній Республіці Конго. Це сталося в аеропорту невдовзі після зустрічі дипломата з колишнім президентом країни.

Цікаво, що Зінгмана білоруські ЗМІ називають тіньовим бізнес-партнером самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. А затримали його за підозрою у торгівлі зброєю.

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Білоруського дипломата затримали в Конго: що відомо

Олександр Зінгман – почесний консул Білорусі у Зімбабве. У Демократичній Республіці Конго він зустрічався з колишнім президентом країни Жозефом Кабілою. Одразу після цього в аеропорту його схопили правоохоронці.



Затримання у ДР Конго білоруського консула Зінгмана / Фото ilsole24ore.com

Як пише Daily Maverick, це затримання "оповите таємницями та міжнародними інтригами". І ось чому:

Зінгмана неодноразово згадували в африканських ЗМІ як ймовірного посередника в незаконних угодах щодо торгівлі зброєю в Замбії й Зімбабве (консул, звісно, все заперечував).

в Замбії й Зімбабве (консул, звісно, все заперечував). Неназване джерело видання запевняє, що після арешту Зінгмана на владу ДР Конго почали чинити дипломатичний тиск – вимагали білоруса звільнити.

– вимагали білоруса звільнити. Хоча й не цілком білоруса, адже окрім громадянства Білорусі Зінгман має паспорт Сполучених Штатів Америки.

Зінгман – тіньовий бізнес-партнер Лукашенка

Зінгман, як вважають африканські журналісти,стосунки якого з чинною владою вкрай напружені. Саме тому, мовляв, консула Білорусі й затримали.

У березні 2020 "Белсат" опублікував розслідування про Олександра Зінгмана. Серед іншого у ньому мовиться:

Дипломат Зінгман неодноразово відвідував різні африканські країни за дорученням Олександра Лукашенка. Він налаштовував зв'язки для продажу білоруської техніки в Африку.

Він налаштовував зв'язки для в Африку. Та цікаво те, що за офіційними даними після цих візитів товарообіг між Білоруссю та країнами Африки провалився

Натомість в Об'єднаних Арабських Еміратах з'явилися прибуткові фірми-посередники, з якими тісно пов'язаний саме Зінгман (а через нього й Лукашенко).

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