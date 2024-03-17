Залили хлоркою, бетоном й будують, – Андрющенко про дії росіян на місці удару по драмтеатру

Окупанти півтора року після окупації Маріуполя розбирали руїни драмтеатру, який вони знищили у березні 2022-го року. З частини, яка була розбомблена, нічого не залишилося. Те, що не зробили російські бомби, зробили російські будівельники.

Про це 24 Каналу розказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що спочатку росіяни усе демонтували. А згодом – засипали хлоркою.

Дивіться також Маріуполь, драмтеатр, "Діти", – Зеленський пригадав цинічний удар і пообіцяв відплату

"Там повністю спочатку все було демонтоване, розібрані руїни. Після того було засипано хлоркою на декілька тижнів. Для того, щоб зник цей запах трупний. Потім вони залили бетоном, а зараз вони будують", – розказав Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя додав, що згідно з документами, які вдалося дістати через рух опору, у кращому випадку до кінця року окупанти добудують лише стіни. Тобто про монтаж сцени або навіть виступи у 2024-му році не йдеться.

Якщо вони це дороблять, то всі фізичні докази вже зруйновані, а так – остаточно пропадуть. Я не беру моральну складову, а суто доказову базу, яка доводить, що було бомбардування, і яку можна довести самим вивченням руйнування тощо. Її дійсно росіяни знищили,

– наголосив Петро Андрющенко.

За його словами, фактично це перша і майже єдина комплексно знищена щодо доказів будівля у Маріуполі. Окупанти у публічній площині намагаються забути дату бомбардування драмтеатру.

Росіяни продовжують поширювати дезінформацію, що нібито вибухи у драмтеатрі "пролунали всередині". За словами радника міського голови Маріуполя, під час деокупації міста у часи Другої світової Маріуполь перед штурмом зруйнувала радянська авіація. Згодом десятиріччями розповідали, що то зробили німці.

"Лише за часів незалежності з нашими істориками підняли документи, підняли всю правду. І воно трохи не так, як нам розповідала Радянщина. Росія рухається саме тим шляхом, нічого нового не вигадуючи", – додав Андрющенко.

Тримаються осторонь

Ніхто із маріупольців не виходив на вулиці, аби вшанувати жертв бомбардування драмтеатру. По-перше, це небезпечно. По-друге, люди у Маріуполі намагаються про це забути, тож уникають цих спогадів. А також – самого місця.

"Погана аура після такого масового вбивства наших маріупольців у повітрі. І проукраїнські, принаймні, люди намагаються якось триматися осторонь", – розповів радник міського голови Маріуполя.

Росія ударила по драмтеатру Маріуполя