3 червня, 21:07
Драпатий призначений Командувачем Об'єднаних сил, – Зеленський
Михайло Драпатий призначений Командувачем Об'єднаних сил. Про це стало відомо ввечері у вівторок, 3 червня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента.
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Драпатий призначений Командувачем Об'єднаних сил
«Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений Командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом на 100%», — повідомив президент Зеленський у відеозверненні