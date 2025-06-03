Драпатий призначений Командувачем Об'єднаних сил, – Зеленський

Михайло Драпатий призначений Командувачем Об'єднаних сил. Про це стало відомо ввечері у вівторок, 3 червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента.

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Драпатий призначений Командувачем Об'єднаних сил

«Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений Командувачем Обʼєднаних сил, щоб міг займатися фронтом на 100%», — повідомив президент Зеленський у відеозверненні