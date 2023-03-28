Рятував школярок від вигаданих "ДРГ": Путін нагородив медаллю "За відвагу" хлопчика Фьодора
На початку березня росіяни розганяли фейк про українські ДРГ у Брянській області. Тоді ж знайшли місцевого героя. Ним став школяр Федір. Малий уже навіть отримав медаль "За відвагу" від Путіна.
Відповідний наказ уже розлетівся мережею та російськими ЗМІ. У ньому йдеться про те, щоб нагородити Федора Симоненка медаллю "За відвагу", передає 24 Канал. Далі нагадаємо, за що ж цю нагороду мають вручити.
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Путін підписав наказ особисто
У найкращих традиціях російської пропаганди, у країні-агресорці оперативно знайшли героя. Не минуло й місяця, як президент уже особисто підписує наказ про нагородження його. У документі йдеться про "мужність, відвагу та самовідданість, виявлені при виконанні громадянського обов'язку".
Документ про нагороду Федора підписав Путін / Фото з росЗМІ
Дядя Федір і його історія, написана на колінці
- Зауважимо, що йдеться про буцімто 11-річного школяра з Брянської області. За легендою, він їхав на автомобілі разом з двома іншими школярками до школи. Перший момент, на якому версія розсипалася вщент. Адже тоді було запроваджене дистанційне навчання у регіоні.
- Але на цьому вигадки росіян не закінчуються. Вони розповідали, що буцімто ДРГ розстріляли автомобіль, убивши водія Анатолія. Черговий фейк, адже відео, яке потім з'явилося в мережі, демонструє, що та сама "Нива" ціленька. Максимум – спущені колеса. Натомість обстріляні "Жигулі", але за їхнім кермом був інший водій.
- Отже, Федір, який, переконували пропагандисти, також зазнав поранень, блискавично відреагував. Скривавлений він врятував двох школярок, з якими їхав в авто. Вони спіймали попутку та приїхали до знайомої Федора. Ще один дивний момент. Вона у коментарі журналістам чомусь постійно каже "етот мальчік". Не дуже схоже на знайому, чи не так?
- Ми вже мовчимо про те, що з вогнепальним пораненням чи то у груди, чи то у спину він не лише врятував дівчат. Він ще й спокійно розмовляв зі знайомою та показав, куди саме влучили диверсанти. Термінатор, не інакше.
- Хай там як, Федора ледь не канонізували у регіоні. Ба більше, його відвідував сам губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз. До того ж придбав для сім'ї малого новий будинок.