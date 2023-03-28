Рятував школярок від вигаданих "ДРГ": Путін нагородив медаллю "За відвагу" хлопчика Фьодора

На початку березня росіяни розганяли фейк про українські ДРГ у Брянській області. Тоді ж знайшли місцевого героя. Ним став школяр Федір. Малий уже навіть отримав медаль "За відвагу" від Путіна.

Відповідний наказ уже розлетівся мережею та російськими ЗМІ. У ньому йдеться про те, щоб нагородити Федора Симоненка медаллю "За відвагу", передає 24 Канал. Далі нагадаємо, за що ж цю нагороду мають вручити.

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Путін підписав наказ особисто

У найкращих традиціях російської пропаганди, у країні-агресорці оперативно знайшли героя. Не минуло й місяця, як президент уже особисто підписує наказ про нагородження його. У документі йдеться про "мужність, відвагу та самовідданість, виявлені при виконанні громадянського обов'язку".



Документ про нагороду Федора підписав Путін / Фото з росЗМІ

Дядя Федір і його історія, написана на колінці