Російські партизани на Бєлгородщині зібрали важливу інформацію для української розвідки

22 травня Російський добровольчий корпус разом із легіоном "Свобода Росії" перетнули кордон України з Росією та зайшли на територію Бєлгородської області. Під час цієї операції російські партизани досягли декількох важливих результатів.

Зокрема, внаслідок операції на території країни-окупантки була зібрана важлива інформація для української розвідки. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Результати операції на Бєлгородщині

Представник ГУР МО України зазначив, що операція російських партизанів у Бєлгородській області принесла свої результати й для української розвідки, адже під час неї була зібрана цінна інформація. Звісно, зі зрозумілих причин Андрій Юсов не повідомив, про що саме йдеться, однак зазначив, що частину цих даних уже отримав весь світ.

При цьому Андрій Юсов дав цій інформації коротку характеристику як "король голий". Мовиться, зокрема, про виснаження силового апарату російського диктатора, а також про вразливість самої Росії до внутрішніх ударів.

Варто зазначити, що раніше Андрій Юсов повідомляв про можливий намір Кремля у відповідь на операцію партизанів перегруповувати свої війська та перекинути частину військ з фронту України назад до Росії. Однак представник ГУР МО застеріг українців від переоцінки реакції російської влади на операцію легіону "Свобода Росії" та РДК у контексті ситуації на фронті.

Саму ж операцію російських партизанів Андрій Юсов назвав безумовним наслідком повномасштабного вторгнення країни-терористки на територію України.

Головне завдання російських партизанів

Андрій Юсов зазначив, що передусім завданням російських партизанів є звільнення їхньої держави від режиму диктатора Путіна. Задля цього вони сьогодні діють не лише у прикордонних селах Росії, а й у столичному регіоні країни-агресорки.

Їхнє завдання наразі, якщо ми говоримо про Бєлгородщину, це визволення цих земель від панування режиму Путіна, який для мешканців цих територій – представників різних народів, різних національностей – є очевидно режимом внутрішньої окупації,

– зазначив представник ГУР МО України.

Ба більше, він пояснив, що якщо говорити про низку народів з вищим рівнем певної політичної свідомості, то йдеться навіть не про внутрішню, а про пряму зовнішню окупацію Росією. У цьому контексті він назвав, зокрема, народи Кавказу та Татарстан.

При цьому на думку представника ГУР МО України Андрія Черняка, російські партизани з часом можуть утримувати певні населені пункти Росії впродовж тривалого часу, і, можливо, впроваджувати там певні адміністрації. І мовиться не лише про області, які межують з територією України.

Я думаю, що з часом такі події будуть відбуватися, і не лише у тих областях, які межують з територією України. Це, власне, була ідея самих російських підрозділів. Про ідею безпекової смуги, дивіться, вже говорять навіть російські політики, і це теж є у відкритому доступі,

– сказав він.

Ба більше, Андрій Черняк звернув увагу на те, як змінюється російська пропагандистська риторика. Що уже на шоу топпропагандистів відкрито заявляють про необхідність створення буферної зони, такої собі безпекової смуги, в межах кордонів Росії, хоча раніше цю роль відводили саме Україні.

"Ну і російська пропаганда, вона ж теж наскільки змінилася за рік: думають, як їм не програти, і чи повториться 1812-й рік, коли Москва знову буде спалена", – зазначив представник ГУР МО.

"Розвалюється гнила російська імперія"

На думку Андрія Юсова, "географічні й політичні назви територій можуть змінюватися", що згодом може трапитися й з самою країною-окупанткою.

Територія, яка наразі називається "Російська Федерація" – в неї входять різні історичні землі, які в різні етапи по-різному називались. Тому сьогодні ця назва така, далі – будемо бачити,

– сказав він.

Його думку поділяє й Андрій Черняк. Він підкреслив, що за оцінками розвідки, через деякий час "буде відбуватись розпад Росії, буде відбуватись її навіть не те що розпад, буде відбуватись її переформатування". І мовить про не довгий час до таких подій.