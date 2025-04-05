У Дрогобичі 5 квітня не курсують маршрутки: перевізники зупинили роботу після інциденту з ТЦК

5 квітня у Дрогобичі маршрутки припинили курсувати. Пов'язують це з діями ТЦК, які мовляв силою затримували водіїв прямо під час виконання рейсу.

У ТЦК спростовують цю інформацію і називають маніпуляцією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дрогобицьке ЗМІ "Вголос про Дрогобичину" та Львівський обласний ТЦК та СП.

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Маршрутки припинили курсувати у Дрогобичі

у Дрогобичі не курсує громадський транспорт. Пояснюють це діями ТЦК.

05.04.2025 водії автобусів, що працюють на маршрутах міста не зможуть вийти на роботу! Яка причина? У зв'язку з тим, що були неодноразові спроби зі сторони працівників ТЦК, провести силову мобілізацію водіїв, навіть тих, які безпосередньо працювали на маршруті, це приводило до зриву рейсів та невиконання графіків руху,

– розповів керівник ТОВ "Сігма" Михайло Пастушак.

Вчора, 04 квітня, за його словами, працівники ТЦК спільно з працівниками поліції, без будь-яких пояснень, щодо правомірності їхніх дій, зняли з робочого місця, з автобуса, водія і доставили в ТЦК для вручення повістки з подальшим проходженням лікарської комісії.

"Це вже остання крапля надії у водіїв на безпечну роботу була вичерпана. Чи можуть водії в такому режимі працювати? Мабуть, що ні. Чи є альтернативна заміна? Людський ресурс вичерпаний. Немає. ТОВ "СІГМА", я, як керівник, просимо вибачення за всі незручності, але так далі продовжуватись не може", – написав він.

За його словами, зробити бронь для працівника нині практично неможливо.

Пастушак звернувся по допомогу до владних органів міста та області.

У Львівському обласному ТЦК ж заявили, що ніякого "вилучення з кабіни автобуса" не було. Водій був поінформаваний відповідно до вимог законодавства, в межах якого також діяли працівники ТЦК.

"Жоден закон не передбачає автоматичне звільнення від мобілізації лише на підставі факту працевлаштування. Натомість, існує чіткий законний механізм бронювання працівників, які забезпечують роботу критичної інфраструктури, зокрема, громадського транспорту. Чому жодного водія не заброньовано? Це питання, яке, на жаль, досі залишається без належної ініціативи з боку керівництва підприємства. Саме роботодавець має подати відповідні документи до уповноважених органів для оформлення бронювання", – кажуть у ТЦК.

У ТЦК закликали підприємство забронювати працівників та налагодити діалог "для вирішення ситуації в інтересах мешканців громади".