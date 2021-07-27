Стік кров'ю, поки їхала швидка: у Дрогобичі помер підліток, який зачепився за паркан

У Дрогобичі помер 16-річний хлопець Гліб Гаркуша. Він напередодні перелазив через металеву огорожу і зачепився ногою. Хлопець одразу попросив викликати йому швидку. Проте медики не відповідали на дзвінок. Коли працівники швидкої приїхали, підліток вже помер.

Це трапилось 12 липня, але розголосу інцидент набув зараз. Мати сина ніяк не наважувалась розповісти про смерть сина.

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Аж до кістки

Відомо, що хлопець відпочивав із друзями у центрі Дрогобича. Згодом він вирішив перелізти через металевий паркан. Раптом штахета деформувалась під вагою хлопця. Вона проштрикнула підліткові ногу аж до кістки.

Мати розповідає, що хлопець ще був при свідомості і просив викликати швидку. Проте через 5-7 хвилин його стан погіршився.

Товариш Гліба зміг перелізти через паркан і хотів допомогти хлопцеві. Іншим друзям сказав телефонувати у швидку, але медики відповіли аж через 20 хвилин.

Один із товаришів зумів перелізти через паркан, наказавши іншим негайно телефонувати на 103. А сам намагався надати допомогу. Та хлопці ніяк не могли додзвонитися. Виклики йшли на всі служби, але безрезультатно. Лише через 7 хвилин після трагедії вдалося зв'язатися із кол-центром пожежників, там взялися налагоджувати зв'язок між хлопцями із швидкою,

– розповіла мати Алла Гаркуша.

За її словами, до хлопців подзвонили із анонімного номера і сказали, що це служба невідкладної медичної допомоги.



У Дрогобичі 12 липня помер хлопець, який поранився об паркан / Фото "Медіа. Дрогобиччина"

Коли швидка приїхала, син був мертвий

Мати розповідає, що Гліб на той час вже дуже важко дихав. Але оператор замість того, щоб допомогти, обурювався, що нібито там приватна територія і швидка туди не зможе приїхати.

Коли приїхали медики, то Гліб вже був мертвий. Алла Гаркуша каже, що лікар навіть не вийшов зі службового авто. А медична сестра бідкалася, що не зможе перелізти через паркан. Синові допомогли лише друзі та їхні родичі.

Жодних служб, які б могли організувати доступ до сина не задіяли! Цим займалися діти. На дзвінки приїхали їхні родичі і забезпечили доступ до тіла, а мені біля дванадцятої ночі зателефонували із поліції і, і обережно, запитавши спочатку, де мій син, повідомили, що він загинув,

– сказала мати хлопця.



Перші 7 хвилин підліток ще був при свідомості, але потім стік кров'ю / Фото "Медіа. Дрогобиччина"

Жінка обурена бездіянням медиків. Вона переконана, що, якби синові вчасно надали медичну допомогу, трагедії б не сталося.

Наступного дня хотіли їхати в гори

Родина мала їхати в гори одразу ж наступного дня. До них збиралися друзі. Проте вийшло так, що близьких цього ж дня зібрало велике горе. З-за кордону повернулися чоловік Сергій та дочка Ангеліна.

Мати покійного дякує друзям сина, що не покинули його. Хлопці зробили для його порятунку все, що змогли. Жінка планує подавати до суду на медиків. Вона хоче, аби більше подібна трагедія не повторилась.

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Хлопцеві допомагали друзі та їхні родичі, але підліток потребував медичної допомоги / Фото "Медіа. Дрогобиччина"

Поліція проводить розслідування

В.о. генерального директора Львівоблцентру екстреної медичної допомоги Андрій Васько повідомив, що через смерть підлітка триває службове розслідування.

Він повідомив, що в той день до швидкої телефонував працівник ДСНС. Медики перетелефонували, щоб уточнити адресу інциденту. Коли лікарі прибули, то чекали ще на рятувальників та поліцію. Бо вони не змогли перелізти через паркан, де був хлопець.

Згодом медики оглянули підлітка і констатували смерть. Те, що із працівниками швидкої не могли зв'язатися зараз вивчають.