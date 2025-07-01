Українські дрони "Бобер" нищать техніку окупантів у Криму: ексклюзивні кадри бойової роботи

Українська зброя в руках спецпризначенців продовжує знищувати ворожі цілі. Зокрема, дороговартісні системи ППО на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МОУ. Там опублікували ексклюзивні кадри бойової роботи дронів UJ-26, більш відомих як "Бобер".

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Ураження окупантів у Криму

На кадрах ГУР – успішне ураження ЗРГК "Панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "Ниобий-СВ", берегової РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЕ", а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках.

Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох,

– написали розвідники.

Бойова робота дронів "Бобер": дивіться відео

Нагадаємо, у ніч на 28 червня СБУ провела успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Безпілотники атакували військовий аеродром "Кіровське", знищивши гелікоптери Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".