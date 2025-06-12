Українська відповідь "Ланцету": Мінцифри показало дрон Bulava

Український ударно-розвідувальний дрон Bulava, створений компанією DeViro, уже активно працює на передовій. Він демонструє кращу ефективність, ніж російський "Ланцет".

Новий український дрон витісняє "Ланцет" з неба. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федерова у Telegram.

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Українська Bulava витісняє російський "Ланцет"

Ще нещодавно в небі домінував російський Ланцет. Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1,

– написав Федоров.

За словами міністра, Bulava здатна з високою точністю уражати критично важливі цілі в глибокому тилу противника, зокрема в умовах активної радіоелектронної протидії. Безпілотник ефективно працює по системах ППО і РЕБ, таких як Бук-М та Тор, а також знищує як стаціонарні, так і рухомі об’єкти.

Ключовою перевагою комплексу є можливість отримувати відеопідтвердження результатів удару в режимі реального часу, що значно підвищує точність і ефективність місій.

Детальні технічні параметри Bulava залишаються засекреченими з міркувань безпеки.