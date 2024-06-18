Як "Ланцет", але набагато кращий: Україна представила баражувальний дрон "Булава", – ЗМІ

Україна представила свій новий дрон-камікадзе типу "Булава", який має експортну назву Mace. Цей дрон часто порівнюють із російським "Ланцетом".

Журналісти Defense Express зазначили, що баражувальний дрон "Булава" має цілий набір провідних технологій для точного та ефективного ураження ворога. Зокрема, із машинним зором.

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Які характеристики українського дрона "Булава"

На одній з найбільших міжнародних оборонних виставок Eurosatory 2024 був представлений український дрон-камікадзе, відомий як "Булава". Mace (англомовна назва цього дрону) часто порівнюють з російським "Ланцетом", адже цей літальний апарат також має Х-подібне оперення і призначений для виконання схожих завдань.

Сам дрон, за даними видання, був представлений на стенді Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) компанією UAC. Хоча в брошурі він називається Mace, на крилах його оригінальна українська назва – "Булава".

Відповідно до опублікованих характеристик та стислого опису стало відомо, що загальна злітна вага безпілотника Mace становить 11 кілограмів, з яких 3,6 кілограма припадає на бойову частину. Боєголовка, як наголосили журналісти, поєднує унікальну комбінацію кумулятивної, пробивної та термобаричної зброї.



Працюючи на крейсерській швидкості 100 кілометрів на годину, як пишуть журналісти, безпілотник має разючий час перебування в повітрі – понад 50 хвилин завдяки електричному двигуну. Розмах крила "Булави" становить близько 1,6 метра, його загальна довжина – близько 1,5 метра.

Як виглядає новий український дрон "Булава" / Фото Defense Express

Чим особливий цей баражувальний дрон

У Defense Express наголосили, що серед особливостей дрона зазначена можливість використання, як в день, так і вночі, машинний зір з автоматичним виявленням та автоматичним супроводженням цілі. Також дрон має високу стійкість до РЕБ.

Дрон також здатний виявляти підміну, має зашифрований канал передачі даних і використовує технологію MESH для ретрансляції, що дозволяє йому досягати дальності удару понад 60 кілометрів. Крім того, цей безпілотник може бути легко інтегрований в єдиний ланцюг разом з розвідувальними безпілотниками.

Журналісти також написали, що для запуску "Булави" використовується катапульта. Окрім можливості ураження обраної оператором цілі також є можливість удару по координатах.

Таким чином Mace став високорозвиненим і ефективним рішенням, яке може похвалитися не лише винятковою продуктивністю, але й критично важливими технологіями.