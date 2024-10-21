Україна розробила безпілотник Sting, який має переслідувати та перехоплювати ворожі дрони-камікадзе типу "Шахед".

Видання The Telegraph написало, що новий дрон може літати зі швидкістю понад 160 кілометрів за годину на висоті орієнтовно 3 кілометри.

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Що відомо про новий український дрон

Нова зброя буде розгорнута для переслідування та перехоплення Shahed-136 замість звичайних боєприпасів протиповітряної оборони для захисту українських міст від російських загроз,

– заявили журналісти.

Вони також пояснили, що Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для боротьби з іранськими "Шахедами".

Причому він недорогий та допоможе Україні збивати російські дрони-камікадзе типу "Шахед" та зберегти запаси ракет ППО.

Його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у безпілотника "Шахед",

– розповіло джерело з Wild Hornet про дрон Sting.

Наразі відомо, що безпілотники Sting:

мають класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з його центру, де встановили боєголовку та камеру;

будуть пілотуватися з землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, які дозволять оператору точно бачити, куди він летить.

Видання переконує, що майбутня розробка матиме систему наведення зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту фіксувати ворожі цілі.

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До речі, подібні дрони використовували для перехоплення російських розвідувальних дронів, які літають високо та повільно над полем бою та збирають розвіддані для артилерійських і ракетних підрозділів.