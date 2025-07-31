Поранений український боєць 5 днів самотужки тримав оборону в повному оточенні. Щоб врятувати побратима, військові 4-го батальйону "Сила Свободи" пішли на безпрецедентний крок та скинули йому дронами 42-кілограмовий електробайк.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на 4 БОП "Сила Свободи".

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Які бійці рятували побратима за допомогою дрона?

Один із бійців 4 БОП "Сила Свободи" 5 днів тримав оборону в повному оточенні із пораненням.

Ворог оточив позицію повністю, і боєць не мав змоги відступити самостійно. Тому його побратими вирішили ризикнути і завантажили на дрон 42-кілограмовий електробайк, щоб скинути його прямо на позицію.

Як бійці 4 БОП "Сили Свободи" врятували побратима з оточення: дивіться відео

Перша спроба доставити електровелосипед на позицію зазнала невдачі – дрон був збитий. Під час другої спроби БпЛА не витримав ваги і впав.

Лише з третьої спроби вдалося успішно скинути байк пораненому військовому. Отримавши транспорт, боєць із позивним "Танкіст" вирушив у бік позицій своїх побратимів, але за 400 метрів до них він підірвався на міні.

На щастя, він вижив та не отримав серйозних ушкоджень. До нього вирушила група піхоти, яка евакуювала бійця в укриття.

Згодом дронами доправили ще один електробайк, завдяки якому боєць зміг дістатися до безпечної зони.