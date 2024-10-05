ЗСУ вперше знищили ворожий танк "дроном-драконом": ефектне відео

Українські захисники за допомогою "дрона-дракона" знищили ворожий танк. Це може бути перший випадок ураження техніки таким типом БпЛА.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. Відомо, що ворожий танк знищили у Донецькій області.

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"Дрон-дракон" знищив російський танк

Воїни батальйону "Злі сапсани" 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького знищили на Донеччині ворожий танк "дроном-драконом". Як наголошують у Сухопутних силах, ймовірно, це перший зафіксований випадок ураження техніки таким типом БпЛА.

У ЗСУ додали, що українські захисники продовжують ефективно застосовувати безпілотні системи проти противника на всіх напрямках.

Знищення танка "дроном-драконом": дивіться відео

Раніше у CNN писали, українські військові почали використовувати на фронті вогнеметні "дрони-дракони", які скидають розплавлений метал на позиції російських окупантів. Розпечена суміш алюмінієвого порошку та оксиду заліза, відома як терміт, горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм. Коли його скидають з безпілотника, він створює ефект, схожий на вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона, через це дрони й отримали свою назву.