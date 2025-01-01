Справжня небезпека для росіян: бійцям ГУР подарували новітній дрон-невидимку Hazard

У перший день нового року українські розвідники отримали нові дрони українського виробництва. Їх передали благодійники.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ГУР. Також розвідники "привітали" росіян з Новим роком.

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Що вміє новий дрон Hazard

Це не тільки швидкісний дрон-невидимка, але й цілий безпілотний авіаційний комплекс, розроблений компанією War Hawk. До його складу входять десять дронів-камікадзе, пускове устаткування та пульт керування.

Кирило Буданов з новим дроном / Фото ГУР

Дрон Hazard / Фото ГУР

Hazard зблизька / Фото ГУР

"Невидимість" дрона у тому, що він створений із композитних матеріалів. А отже, невидимий для ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Безшумна робота дрона в повітрі забезпечує його максимальну прихованість,

– пояснили в ГУР.

Hazard, що з англійської перекладається як "небезпека", справді будуть небезпечні для росіян. Вони здатні долати значну відстань. А ще, якщо цього потребує завдання, безпілотники можна оснастити бойовими частинами різної потужності – і знищити наземні об'єкти противника.

Судячи з цих характеристик, ворогові буде непереливки!